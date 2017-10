Azerbaïdjan: un pays musulman où les juifs célèbrent, en toute sécurité, la fête de Souccot !

Publié le : 10 octobre 2017

L’Azerbaïdjan, pays du Caucase situé aux frontières de la Russie, de l’Arménie, de la Géorgie et de l’Iran, est un pays où 97% de la population est musulmane. Indépendant depuis 25 ans et aujourd’hui en plein essors, le pays, dirigé par Ilham Aliev, offre une totale liberté de culte aux minorités.

A Bakou, capitale ultra-moderne où l’architecture nouvelle de style austro-hongrois se marie parfaitement avec des gratte-ciel qui n’ont rien à envier à ceux de Tel-Aviv, les azéris vivent heureux. Et en totale sécurité.

Par de police ou d’armée dans les rues. Pas d’agents de la pensée. Et des lieux de cultes ouverts à tous – et ou chacun est libre de se rendre (ou pas).

La communauté juive, elle, est complexe. Elle est le produit des population ashkénazes et Géorgiennes. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, les juifs d’Azerbaïdjan ne sont pas uniquement résidants de la capitale.

D’ailleurs, à Quba, ville située à 170km au nord de Baku, des traces archéologiques de synagogues ont été retrouvées et datées au VIIè siècle. Beaucoup plus tard, au XIXè siècle, Bakou est devenu un centre mondial de la pensée Sioniste. Et en 1926, lors du grand recensement soviétique, le pays comptait au moins 30.000 juifs, dont un quart parlait le dialect Judæo-Tat.

Selon le rapport sur l’antisémitisme mondial publié en 2005 par le bureau américain de la démocratie et des droits de l’homme, «les cas de préjugés et de discrimination contre les juifs dans le pays étaient très limités et très rares.” Un rapport positif qui, malgré tout, a fait réagir le gouvernement en ces termes: “nous ne tolérerons jamais la persécution des juifs et l’antisémitisme dans notre pays.” De fait, en 2017, la communauté juive locale affirme ne pas avoir le moindre problème avec les autres communautés du pays.

De fait, la tolérance pour les Juifs en Azerbaïdjan a augmenté de manière organique et s’est poursuivie grâce aux politiques du gouvernement actuel. Cela a à voir avec une interprétation modérée de l’Islam, qui reconnait une proximité au judaïsme dans le cadre de la famille des religions abrahamiques. Couplé à l’hospitalité naturelle du peuple azerbaïdjanais, cela a conduit à une tolérance envers les Juifs rarement observés en Europe occidentale.

Et dans ce climat de tolérance et de respect, les juifs ont même gagné le statu de héros, comme c’est le cas pour Albert Agarunov ou de Boris Vannikov. Mais les généraux et soldats ne sont pas les seuls à avoir fait rayonner l’Azerbaïdjan: les artistes juifs ont également fait beaucoup pour le pays, comme Ella Leya, Lala Hasanova, Lev Nussinbaum et Yagutiv Mishiev. Enfin, notons également les origines azéris de la star désormais israélienne Sarit Haddad, du maître Gary Kasparov, de l’architect Misha Black, ou encore du réalisateur Yuri Gusman.

Et en ce mois d’octobre 2017, riche en festivités juives, le Centre Culturel Juif de Bakou fait encore le plein. Des activités pour enfants et pour femmes sont créées. Des repas cashers sont offerts. Les hommes, nombreux, construisent des souccah.

Un centre culturel et cultuel important pour la communauté juive locale, puisque c’est aussi ici que les jeunes peuvent se rencontrer et envisager une vie maritale dans la tradition qui est la leur.

Il y a plusieurs communautés religieuses juives enregistrées: cinq à Bakou (la communauté des «Juifs azerbaïdjanais» dirigée par le représentant de Chabad, la communauté des Juifs bukhariens, ashkénazes et géorgiens et la communauté de Jérusalem) ainsi que des communauté dans les régions de Sloboda, de Krasnaya, de Quba, de Sumgait et d’Oghuz.

Enfin, concernant Israël, les azéris sont majoritairement fiers des liens que leur pays entretien avec Jérusalem. Les relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et Israël ont été établies en 1992. Une ambassade israélienne a été ouverte à Bakou en 1993 et un centre culturel azerbaïdjanais a ouvert ses portes en 2008 en Israël.

Il existe en Israël des députés venus d’Azerbaïdjan et en Azerbaïdjan des députés juifs. Et les chiffres du commerce entre les deux pays ne font qu’exploser depuis 2009… Aboutissant même à l’ouverture d’une liaison aérienne directe entre Bakou et Tel-Aviv. Une liaison qui fait le plein de voyageurs 3 fois par semaine – la preuve en est qu’en ces vacances de souccot, que ce soit dans les hôtels ou dans la vieille ville de Bakou, l’hébreu est une langue couramment parlée.

Quand on sait que les israéliens préfèrent parler “anglais” quand ils viennent à Paris pour ne pas être “découverts” – on se dit vraiment qu’une visite à Bakou, le temps d’un week-end, mérite d’être vécue !

Par Jonathan-Simon Sellem – JSSNews