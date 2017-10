Israël offre 15.000$ au médecins étrangers qui voudraient s’installer dans le nord !

Publié le : 10 octobre 2017

Un programme pilote unique récemment lancé par le Ministère du développement du Néguev et de la Galilée intègre la nécessité de remédier aux disparités au niveau des services de santé ; avec la nécessité d’attirer une population de qualité en Galilée. La campagne, appelée “les Médecins vont dans le nord”, est “d’une importance capitale” pour Israël.

Le programme, qui vient d’entrer dans sa phase expérimentale, offre un panier d’avantages allant jusqu’à 15 000 $ pour chaque médecin immigrant qui choisit de vivre en Galilée et de s’intégrer au système médical.

Le ministère de la Santé a publié l’année dernière un rapport qui montre que l’espérance de vie dans le nord d’Israël est, en moyenne, de 2 ans inférieure au reste du pays.

Le rapport montre également que le nombre moyen de médecins employés dans le Nord est de 1,6 pour 1 000 personnes, comparativement à la moyenne nationale de 3,46 médecins pour 1 000 personnes.

Selon l’appel d’offres publié par le ministère du Développement du Néguev et de Galilée à la veille de Soukkot, chaque nouveau médecin immigrant recevra un panier de prestations qui inclura jusqu’à 90% de participation à son loyer pour une période allant jusqu’à un an et demi, ainsi que la participation à un contrat de location de voiture.

Arye Deri (Shas), ministre du développement de la périphérie, du Néguev et de la Galilée, a déclaré dans un communiqué: “Nous espérons développer encore le programme afin de réduire les écarts dans les services médicaux dans le nord.”

Par Dan Birenbaum – JSSNews