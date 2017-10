Le Roi du Barheïn publie un communiqué d’amour envers les juifs !

Publié le : 11 octobre 2017

Le Roi du Bahreïn Hamad bin Isa Al Khalifa a déclaré que “la diversité religieuse est une bénédiction pour les Bahreïnis qui ont, pendant des siècles, grandi avec les voisins de toutes les religions, toutes les cultures et tous les groupes ethniques, ce qui leur permet de vivre heureux et à l’aise dans un environnement multiculturel, multiconfessionnel et de reconnaître cette diversité comme un mode de vie naturel et normal dans le pays.”

Depuis quelques années, le Roi et les gouvernants de ce pays ne cessent de raffermir leurs liens avec les juifs. C’est d’ailleurs pour cela que tous les ans, pour Hannoukah, des délégations juives du monde entier sont invitées au Barheïn pour célébrer la fête des Lumières.

« Nos nobles ancêtres ont commencé cette tradition bahreïni des églises, des synagogues et des temples sont construits à côté de nos mosquées, donc il n’y a pas d’ignorance des rites ou des pratiques religieuses d’autrui. Nous vivons tous ensemble dans une coexistence pacifique, dans l’esprit de respect mutuel et l’amour, et nous croyons qu’il est de notre devoir de partager cela avec le monde. Nous croyons que «l’ignorance est l’ennemi de la paix» et que la vraie vraie foi éclairait notre chemin vers la paix ; pour la tolérance religieuse et la coexistence pacifique à travers le monde entier” a ajouté le Souverain.

La déclaration a été saluée par des dirigeants sunnites, chiites… Ainsi que par des membres du clergé chrétien et de la communauté juive.

“A Bahreïn, la diversité religieuse est une bénédiction pour notre peuple. Nous accueillons nos communautés catholiques, orthodoxes et évangéliques. Nous sommes fiers que nos nationaux hindous puissent prier dans un temple de 200 ans avec leurs images, juste au coin du temple sikh et des masques.”

“Nous célébrons notre petite – mais précieuse – communauté juive, qui se sent libre de porter leur kippa et de prier dans leur synagogue. Les seules de la péninsule arabique. En fait, la communauté juive joue un rôle très actif au plus haut niveau de la société, comme c’est le cas de notren à Washington en 2008, le premier diplomate juif d’un pays arabe aux Etats-Unis. Nous voulions protéger notre pluralisme religieux pour les générations futures, donc nous l’avons inscrit dans la loi, qui garantit à tous le droit de vénérer sans entrave et de construire leurs maisons de culte.”

Toujours selon le Roi, “le Royaume de Bahreïn est plus fort en raison de sa diversité, et je crois que notre monde sera plus sûr et plus prospère lorsque nous apprendrons à reconnaître la beauté de ces différences et comment elles peuvent nous apprendre la tolérance. La liberté religieuse ne doit pas être considérée comme un problème, mais plutôt comme une solution très concrète à nombre des plus grands défis de notre monde, en particulier le terrorisme, qui ne connaît aucune religion et menace toutes les personnes éprises de paix.”

Par Nisso Amzar – JSSNews – Source