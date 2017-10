Tsahal ne versera pas à Elor Azaria sa prime de sortie de l’armée !

Publié le : 11 octobre 2017

Alors que je pensais qu’il n’y avait plus aucune chance de me surprendre dans l’affaire Azaria, je me suis rendu compte que même après l’annonce de sa libération anticipée, rien n’est jamais gagné !

L’état annule la subvention de fin de service militaire de Elor #Azaria. (20.000 shekels) pic.twitter.com/QgaeWywRIw — Micky (@mickyattal) October 11, 2017

De fait, ce franco-israélien condamné pour avoir tué un terroriste au sol, ne touchera pas sa prime de sortie de l’armée, d’un montant de 20.000 shekels (à peu près 5000 euros).

Comment un combattant qui a toujours rêvé de servir l’Etat, de contribuer à la défense de ses concitoyens et de faire son devoir, peut-il être privé de ses biens ?

La réponse réside dans le fait que les soldats coupables d’homicide n’ont pas le droit de toucher leur prime. Même quand il s’agit de la mort d’un terroriste !

Voilà en tout cas qui n’a pas fini de faire jaser les israéliens…

Par Roger Astier – JSSNews