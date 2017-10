Arash Derambarsh devrait venir en Israël faire voter une grande loi anti-gaspillage !

Publié le : 16 octobre 2017

Arash Derambarsh, le conseiller municipal de Courbevoie, devrait être accueilli en héros en Israël ! Et pour cause, cet infatigable militant de la lutte contre le gaspillage alimentaire, a déjà réussi à faire voter plusieurs lois, en France et à travers le monde, pour faire en sorte que les centres commerciaux ne jettent plus les produits qui arrivent à expiration sans êtres vendus.

Avant la Journée mondiale de l’alimentation, la Banque alimentaire nationale d’Israël a publié un rapport de recherche comparative sur la préservation des aliments et la réduction des pertes, montrant que les Israéliens sont parmi les plus gaspilleurs du monde industrialisé.

L’étude compare l’État d’Israël à sept pays et territoires du monde développé (Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Norvège, Singapour et plus globalement l’UE), en mettant l’accent sur les éléments suivants: législation spécifique, réglementation, campagnes de sensibilisation, recherche et subventions à grande échelle, appels d’offres et concours. Selon les résultats, le Royaume-Uni et les États-Unis se sont classés au premier rang. D’un autre côté, Israël est le pays classé le plus bas dans toutes les catégories.

Le rapport a identifié trois domaines principaux où l’activité dans ces juridictions est la plus concentrée: l’action gouvernementale, l’action privée et l’innovation.

La recherche indique que la participation du gouvernement est un facteur critique dans le traitement du gaspillage alimentaire; les gouvernements doivent allouer des ressources nécessaire à la lutte contre le gaspillage alimentaire. La recherche établit également que les organisations à but non lucratif et les entreprises commerciales ont joué un rôle central dans le domaine de la conservation des aliments. En outre, les applications mobiles et les solutions de pointe sont des innovations prometteuses où un impact efficace peut être réalisé.

Le rapport conclut qu’Israël bénéficierait d’une collecte systématique de données, d’une stratégie gouvernementale sur la préservation des aliments et la réduction des pertes, et de l’innovation dans le domaine de la conservation des aliments.

Gidi Kroch, PDG de Leket Yisrael (la banque alimentaire), a déclaré: “Ce rapport prouve ce que nous soupçonnions déjà chez Leket Yisrael. Malheureusement, dans ce domaine, Israël est à la traîne de tous les grands pays développés. Dans toutes les catégories examinées, Israël est mal-représenté.”

Kroch a poursuivi:” Chez Leket Yisrael, nous travaillons sans relâche pour sauver et redistribuer la nourriture à ceux qui en ont besoin. L’année dernière, nous avons économisé plus de 30 millions de livres de nourriture. Paradoxalement, en Israël, 33% des aliments produits finissent par être mis en décharge, alors que 18% de la population souffre d’insécurité alimentaire. À nous seuls, sans le soutien et l’aide du gouvernement, Leket ne peut pas continuer à croître au rythme nécessaire pour répondre aux demandes croissantes. Tout d’abord, il nous faut une législation spécifique.”

Au cours des dernières années, Leket a préconisé que le gouvernement adopte une loi sur le don des aliments, semblable à la Loi sur le don d’aliments Bill Emerson, adoptée aux États-Unis en 1996, afin de protéger les donneurs de nourriture qui donnent de bonne foi. Nous savons qu’avec ce projet de loi, Leket Israël pourra collecter et livrer des quantités encore plus importantes de nourriture fraîche à de nombreux Israéliens vulnérables. À tout le moins, c’est ce qui est requis comme première étape pour minimiser l’écart grandissant.”

Par Ariel Melles – JSSNews