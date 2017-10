Israël: l’indice des prix des produits frais a augmenté de 7,9% en septembre 2017

Publié le : 16 octobre 2017

L’indice des prix à la consommation a augmenté d’un dixième de pour cent en septembre, selon le Bureau central de la statistique.

Les augmentations ont été principalement portés sur les légumes frais (7,9%), les meubles et l’équipement ménager (0,5%) et les services de logement et d’éducation (0,4%).

L’immobilier a augmenté de 0,2%.

Les diminutions notables ont sur la culture et le divertissement à 1,5 pour cent et l’habillement (0,7%).

Depuis le début de l’année, l’indice d’ensemble a augmenté de 0,3%