Israël réduit en cendres une batterie de missiles syriens

Publié le : 16 octobre 2017

L’armée de l’air israélienne a attaqué et détruit une batterie antiaérienne syrienne SA-5 à l’est de Damas lundi matin après avoir tiré un missile sol-air sur des avions israéliens.

La batterie de missiles SA-5, stationnée à une cinquantaine de kilomètres à l’est de la capitale syrienne, a tiré sur des avions israéliens effectuant un vol de reconnaissance de routine dans l’espace aérien libanais, selon le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Gene. Ronen Manelis.

“Nous considérons le régime syrien comme responsable et considérons ces missiles comme une provocation syrienne claire, et cela ne sera pas accepté”, a déclaré Manelis, ajoutant qu’Israël n’a pas l’intention d’entrer dans la guerre civile en Syrie, mais Israël réagira à toutes provocations.

Manelis a déclaré aux journalistes que la Russie avait été informée de l’incident dans lequel aucun avion israélien n’a été touché.

M. Shoigu rencontrera le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Avigdor Liberman et d’autres hauts responsables pour discuter des préoccupations actuelles de l’Etat juif concernant l’enracinement de l’Iran en Syrie et le transfert d’armes avancées au Hezbollah par Téhéran via Damas.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que les frappes se poursuivront lorsque “nous aurons des informations et une faisabilité opérationnelle”, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Par Sylvain Celent – JSSNews