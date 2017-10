La Conférence Européenne des Rabbins salue la victoire du nouveau Chancelier Autrichien

Publié le : 16 octobre 2017

La Conférence des rabbins européens (CER) a salué la victoire de Sebastian Kurz, le chef du Parti populaire autrichien de centre-droit, lors des élections nationales autrichiennes de dimanche, mais a exprimé des inquiétudes quant à la montée d’un parti d’extrême droite.

Le président de la CER, le rabbin Pinchas Goldschmidt, a exprimé sa satisfaction que Kurz soit le nouveau chancelier de l’Autriche, mais a abordé les préoccupations de la communauté juive sur le succès du parti d’extrême droite Freedom qui a terminé deuxième aux élections. “Nous espérons que l’Autriche continuera à maintenir les libertés individuelles et la liberté de religion en Autriche”.

Kurz, qui à 31 ans deviendra le plus jeune chef d’Etat de toute nation occidentale. Il avait été accueilli par des rabbins du CER pour un déjeuner casher il y a un an et demi. Au cours du déjeuner, il a prononcé un discours dans lequel il s’engageait à lutter contre l’antisémitisme.

“Nous ne pouvons malheureusement pas changer l’histoire, mais nous ne l’avons pas oublié. L’Autriche a une grande dette envers le peuple juif… la poursuite de la guerre contre tous les phénomènes d’antisémitisme, vieux ou importés”.

Lors d’une visite d’une grande école juive, les rabbins ont été informés que selon la loi autrichienne, tous les élèves de l’école publique autrichienne devaient apprendre le judaïsme, et même visiter la Grande Synagogue.

D’autres organisations juives européennes ont également commenté les résultats des élections.

Le Congrès juif européen, dans un communiqué, a félicité Kurz pour sa victoire et l’a appelé à former une coalition de partis centristes et à ne pas être redevable du parti d’extrême droite.