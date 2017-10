L’israélien Alon Day remporte le championnat européen de NASCAR

Publié le : 16 octobre 2017

Le pilote de course israélien Alon Day a remporté son premier championnat NASCAR.

Day a terminé premier au classement de la série européenne du groupe de course automobile, qui s’est terminée dimanche avec une course en Belgique. L’Israélien était quatrième dans la course – il n’avait besoin que de terminer le premier tour pour remporter le titre après avoir été bien en avance dans le classement.

Il avait terminé deuxième et troisième au classement des séries européennes ces deux dernières saisons.

“C’est un sentiment incroyable!”, a déclaré Day sur le site de course de Motorsport.com. “Nous avons essayé si fort ces trois dernières années pour gagner ce titre; nous avons gagné tant de courses mais jamais le championnat. ”

Day, âgé de 25 ans, qui a grandi à Ashdod, a effectué la majeure partie de sa formation sur des simulateurs d’écran d’ordinateur parce qu’Israël n’a pas de piste de sport automobile jusqu’aujourd’hui.

Par Dan Birenbaum – JSSNews