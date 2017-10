Qui d’Israël ou des palestiniens est à des lois racistes ?

Publié le : 16 octobre 2017

Sharren Haskel (députée du Likoud), récemment élu membre de la délégation israélienne à la 137ème Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP) à Saint-Pétersbourg, a répondu aux accusations de l’Autorité palestinienne selon lesquelles Israël est un état “raciste” et “terroriste”.

“Vous dites qu’Israël a des lois racistes, mais dites-vous que la loi de l’Autorité palestinienne qui stipule que toute personne qui vend des terres à un Juif sera tuée ?”, a-t-elle demandée au représentant palestinien !

“Israël est le seul pays du Moyen-Orient qui soit une démocratie qui donne des droits égaux à tous ses citoyens, qu’ils soient musulmans, chrétiens, juifs, bédouins, druzes ou arabes. Il est tout à fait évident que lorsque vous dites que le seul problème est l’occupation, vous devez regarder à l’intérieur de votre corps. Etes-vous vraiment capable de vivre et de coexister entre-vous ?

«Nous coexistons en Israël avec toutes ces religions multi-culturelles et différentes, mais vous continuez à inciter votre jeune génération à toujours plus de haine et de terrorisme. L’argent de leurs infrastructures, qu’ils pourraient utiliser pour de l’eau, de l’électricité, de l’éducation, est utilisé pour la contrebande d’arme, des systèmes balistiques, etc. Est-ce de la coexistance ou de la haine ?”

“Quand vous serez prêts à négocier et à négocier les termes de la coexistence réelle entre nous, sans cette violence, nous pourrons voir un avenir meilleur pour nous deux”, a-t-elle conclu.

L’UIP est l’une des plus anciennes organisations internationales et possède le statut d’observateur de l’ONU. L’Union sert de forum pour les réunions et le dialogue entre les membres des parlements de différentes nations afin de promouvoir les objectifs de paix et de coopération entre les nations.

Par Valériane de Chardonay – JSSNews