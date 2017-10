Le chef de la gauche israélienne refuserait d’expulser les implantations juives de Judée-Samarie

Publié le : 17 octobre 2017

Le chef de l’Union sioniste (gauche), Avi Gabbay, a refusé de rétracter ses déclarations récentes contre l’éviction des communautés juives de Judée et de Samarie dans un éventuel accord de paix avec l’Autorité palestinienne, malgré les plaintes de sa faction travailliste. Gabbay a par contre réaffirmé qu’Israël aurait besoin de trouver des “solutions créatives” sur ce qu’il fallait faire avec les communautés juives de Judée et de Samarie dans un futur accord de paix.

En parlant au média Reshet Bet, Gabbay a dit: “Je crois que la Terre d’Israël appartient aux Juifs, Dieu a promis à Abraham toute la Terre d’Israël, mais je crois aussi que, puisqu’il y a 4,5 millions d’Arabes ici, il faut créer une situation dans laquelle nous vivons dans notre pays avec une majorité juive “.

“Je veux un Etat palestinien pour notre propre bénéfice, je ne me soucie pas des droits des Palestiniens”, a ajouté Gabbay.

Le président du Parti travailliste a déclaré son opposition à l’expulsion des communautés juives. “Ce n’est pas un obstacle à un futur accord de paix avec l’Autorité palestinienne. Si nous parvenons à un accord de paix, je pense qu’il faut trouver des solutions créatives pour éviter d’évacuer les implantations… La question est très complexe, mais il ne faut pas la complexifier en essayant d’évacuer 80 000 Juifs “, a déclaré Gabbay.

Gabbay a déclaré que ses remarques s’opposant à l’évacuation des communautés juives en Judée-Samarie ne signifient pas un changement dans son soutien à un Etat palestinien, rappelant à l’intervieweur qu’il s’oppose à la construction en Judée et en Samarie. “Tout le monde mérite des droits, mais le gouvernement Netanyahu préfère les habitants de Judée et de Samarie”, a-t-il soutenu.

Ses remarques ont provoqué une tempête dans le Parti travailliste, historiquement de gauche. Tzippy Livni affirmant: «Je précise que la déclaration de Gabbay selon laquelle il n’évacuera pas les implantations dans le cadre d’un accord de paix est la seule position du président travailliste. “Ce n’est pas ma position, pas la position de Hatnua, et pas la position de l’Union sioniste”, a-t-elle ajouté.

Ksenia Svetlova a également pris ses distances avec les propos de Gabbay et a déclaré: “Seul un règlement politique et une séparation des Palestiniens assureront l’existence de l’Etat d’Israël en tant qu’Etat juif et démocratique. Nous devons préserver soigneusement ce que nous pouvons préserver ou nous allons tout perdre.”

Les membres de l’establishment politique ont spéculé que Gabbay tendait vers la droite politiquement afin de se présenter comme une alternative viable au Premier ministre Binyamin Netanyahu. Plusieurs de ses récentes déclarations confortent ce point de vue.

Gabbay a déclaré au cours du week-end que le parti travailliste ne ferait pas partie du même gouvernement que la liste arabe commune. “Je ne vois rien qui nous relie à eux.”

“Afin de parvenir à une situation dans laquelle nous formerons le prochain gouvernement, nous aurons besoin d’environ 27 sièges, et Lapid aurait besoin d’environ 11 sièges”.

Hier, Gabbay a déclaré lors d’une conférence des militants du Parti Travailliste à Dimona que les Israéliens et les Arabes doivent comprendre qu’Israël est le parti le plus fort.

“Nous devons comprendre une chose très simple – nous sommes forts ici, ils nous effraient toujours, mais nous sommes les plus forts, nous sommes plus forts que les Arabes, nous n’avons pas à avoir peur d’eux – les Arabes doivent avoir peur de nous “, a déclaré Gabbay.

Par James Shiet – JSSNews