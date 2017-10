Israël: jamais aussi peu d’attaques terroristes depuis 5 ans, qu’en septembre 2017 !

Publié le : 20 octobre 2017

L’agence israélienne de sécurité intérieure (Shin Bet) a enregistré 103 attentats contre des Israéliens en septembre 2017, le plus bas taux d’attaques en cinq ans.

Le chiffre de septembre, publié la semaine dernière par l’agence de sécurité intérieure du Shin Bet dans son rapport mensuel, est de 25% inférieur à la moyenne des attaques, lors des mois de septembre entre 2012 et 2017.

Les attaques ont abouti à la mort de trois Israéliens.

Les services de sécurité israéliens considèrent les mois de septembre et d’octobre comme étant à risque élevé parce qu’ils comptent de nombreuses fêtes juives, motivant les terroristes arabes et leurs groupes à mener des attaques.

Comme l’année précédente, Israël a fermé les passages de Judée et de Samarie aux Arabes de l’Autorité palestinienne pour la période des fêtes, par mesure de précaution.

En outre, Israël a intensifié les actions préventives, y compris les fouilles à domicile et la détention des suspects. Plus tôt cette semaine, 32 suspects ont été arrêtés lors d’un seul raid des forces de défense israéliennes à travers la Judée, la Samarie, et Jérusalem.

Plus tôt cette semaine, les troupes israéliennes ont également perquisitionné des médias palestiniens accusés d’incitation à la haine, y compris ceux affiliés au groupe terroriste du Hamas.

A Hevron, les forces israéliennes ont visités les chaînes de télévision Al-Quds et al-Aqsa du Hamas, ainsi que les bureaux de Palestine Today, Transmedia et Palmedia, et confisqué du matériel.

Par Nisso Amzar – JSSNews