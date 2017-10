La première traduction du Talmud en italien depuis l’autodafé de 1553

Publié le : 25 octobre 2017

Cette semaine, la première traduction du Talmud en italien a été présentée au Congrès de la Bibliothèque des États-Unis, la plus grande bibliothèque du monde.

Le projet a été initié conjointement par la communauté italienne et le gouvernement italien.

L’événement a été suivi par une centaine de personnes, dont des représentants du gouvernement italien, le grand rabbin de Rome, et le rédacteur en chef du projet, le rabbin Riccardo Desini.

En 1553, les autorités de Rome ont brûlé tous les Talmud qu’ils pouvaient trouver dans la répression de la Réforme contre les Juifs.

Le premier volume traduit est le traité de Rosh Hashanah.

Le projet de traduction a débuté en 2010, lorsque Clelia Piperno, professeur de droit à l’Université de Rome, a approché le ministère italien de l’Education pour demander les 5 millions d’euros nécessaires au financement du projet.

Soixante-dix traducteurs et 20 chercheurs supplémentaires – programmeurs informatiques, linguistes et rabbins – ont travaillé sans relâche sur le projet, qui impliquait l’Institut de linguistique computationnelle, une institution publique du Conseil national de la recherche italien et l’Union des communautés juives du pays.

Par Amiel Cohen – JSSNews