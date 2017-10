Une députée israélienne “vandalise” la voiture d’une autre députée… au rouge à lèvres rose !

Publié le : 25 octobre 2017

La nouvelle membre de la Knesset, Leah Fadida (Union sioniste), qui a prêté serment lundi, est arrivée mardi pour son premier jour de travail au parlement israélien, mais pour des raisons obscures, sa voiture a été garée sur le parking de sa collègue Ksenia Svetlova.

Svetlova, ou l’un de ses assistants, a été surpris de trouver la voiture de Fadida à l’endroit de Svetlova et a écrit “Ne vous garez pas sur le parking des autres” avec du rouge à lèvres rose.

Fadida a ensuite publié une image du vandalisme dans le groupe WhatsApp de l’Union Sioniste, et Svetlova s’est excusée pour l’accueil désagréable de sa nouveau collègue.

“Détendez-vous, mes amis, Leah Fadida et moi sommes de bons amis, il y a eu un malentendu et je me suis excusé, nous nous sommes parlé et tout va bien”, a déclaré Svetlova.

Fadida a remplacé l’ancien député Erel Margalit, qui a annoncé sa démission de la Knesset il y a trois semaines.

Margalit est alors devenu le deuxième membre de l’Union sioniste à la Knesset à démissionner, après la démission du professeur Manuel Trajtenberg.

Par Jérémyah Albert – JSSNews