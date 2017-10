En regardant les Emirats Arabes Unis, j’ai eu la gerbe !

Publié le : 26 octobre 2017

“Ce qui ne devait pas arriver arriva…”

Voilà ce qu’ont dû se dire les dirigeants de la Fédération International de Judo… Et le gouvernement raciste et antisémite des Emirats Arabes Unis.

Tal Flicker, judoka israélien qui remporté la médaille d’or au tournoi de judo du Grand Chelem d’Abu Dhabi, devait, lui, être plus que fier de sa performance contre un vaillant combattant d’Azerbaïdjan. Et en remportant sa médaille, sous le sigle de la Fédération Internationale de Judo (il lui était interdit de porter le sigle ISR), sous le drapeau de la Fédération (il lui était interdit de montrer le drapeau de l’Etat Juif), il a entonné la Hatikva, l’hymne israélien, sa voix couverte par l’hymne de la Fédération de Judo.

Voilà où mène le monde quand il est corrompu par l’argent.

WATCH-DISGRACEFUL.

ISRAELI Tal Flicker presented with his gold medal at #JudoAbuDhabi2017 without Israeli anthem or flag. Nice to see Tal singing something and I’m guessing it’s the #Hatikvah@Ostrov_A pic.twitter.com/RzwGdn0Bh8

— SussexFriendsIsrael (@SussexFriends) 26 octobre 2017