Deux tumeurs bénignes ont été retirées du corps du PM Benjamin Netanyahu

Publié le : 27 octobre 2017

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a passé avec succès ce matin un examen de routine du système digestif à l’hôpital Shaare Zedek de Jérusalem. Deux petits polypes ont été enlevés avec succès.

Les polypes intestinaux sont des tumeurs bénignes du côlon et du rectum. Ces excroissances se forment au niveau de la paroi interne du côlon, au niveau de la muqueuse. Il existe plusieurs types de polypes : certains n’évoluent pas et resteront toujours bénins (des polypes hyperplasiques, des polypes hamartomateux et des polypes inflammatoires) et d’autres sont susceptibles d’évoluer en tumeurs cancéreuses (polypes adénomateux, appelés aussi adénomes). Découvrez les symptômes et les traitements liés à ces polypes intestinaux.

Selon le bulletin médical, la santé du Premier ministre est aujourd’hui excellente et il est revenu à sa pleine activité.

Le docteur Zvi Herman Berkowitz, médecin personnel du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui l’accompagnait lors de l’examen, a expliqué que l’an passé, un caillot avait été retiré de la vessie du Premier Ministre avec succès.

Il convient de noter que le Premier ministre Netanyahu continue d’être suivi par un oto-rhino-laryngologiste en raison du rétrécissement occasionnel de la cavité nasale gauche.

Par Ariel Melles – JSSNews