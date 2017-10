Nouveau cas de vols de produits agricoles israéliens par des arabes !

Publié le : 28 octobre 2017

Des inspecteurs de la police des frontières ont arrêté trois Arabes palestiniens soupçonnés d’avoir volé des centaines de kilogrammes de produits agricoles dans le sud d’Israël.

L’enquête a été ouverte après que la police des frontières a reçu des informations sur trois Arabes palestiniens travaillant dans le moshav (ville agricole) de Kokhav Michael près d’Ashkelon.

Les suspects volaient régulièrement des produits des champs près de leur lieu de travail, construisaient leurs stocks pendant la semaine et vendaient leur butin en dans les villes arabes de Judée-Samarie chaque week-end.

Les policiers qui suivaient les suspects les ont arrêtés près de la ville bédouine de Rahat. Une fouille du véhicule des suspects a révélé le vol de 200 kilogrammes de citrons et de 100 kilogrammes d’olives.

Les trois suspects résident dans la ville arabe d’As-Samu, située au nord-est de Meitar. Leur chauffeur, un résident de Rahat, a été libéré à la fin de l’interrogatoire.

La police des frontières a ouvert une enquête sur ces événements et un acte d’accusation devrait être déposé contre trois suspects qui perdront leur permis de travail israélien.

En septembre, trois Arabes de Yeriho et de Keseifa ont été arrêtés pour vol de bétail. Trois autres Arabes ont été arrêtés pour avoir volé 250 kilogrammes de raisins d’un vignoble près de Yatir, dans le sud de la Judée, dans les heures qui ont précédé le début du Yom Kippour (le Jour des Expiations). Ces Arabes ont également attaqué le gardien de sécurité, menaçant de lui faire plus de mal s’il appelait la police.

La semaine dernière, 67 infiltrés arabes palestiniens illégaux, résidents de l’Autorité palestinienne – 40 mineurs et 27 adultes – ont volé plus de 25 tonnes de raisins et de tomates à Shekef, un moshav dans le centre d’Israël.

Par Nisso Amzar – JSSNews