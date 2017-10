Alain Tourret (LaREM) décide d’honorer la pire crapule terroriste qu’ait vu naître l’humanité !

Publié le : 29 octobre 2017

Dimanche 22 octobre s’est déroulée à l’« Université Al-Quds » de Jérusalem la 9e édition du « Concours international de plaidoiries pour les droits de l’Homme de Palestine ».

Première remarque : je sais ce que sont les droits de l’homme, j’ignore, en revanche, ce que sont les « droits de l’Homme de Palestine ». En tant qu’humaniste, cette notion est pour moi, par essence, universelle.

Surtout, j’ai appris hier avec consternation que le jury de cette 9e édition, présidée par Alain Tourret, député LREM du Calvados, et organisée avec le soutien et en présence du Consul Général de France à Jérusalem, avait décerné le 1er prix à Mohammed Elayan.

C’est pourquoi j’ai interpellé jeudi en commission des affaires étrangères le Ministre Jean-Yves Le Drian sur ce sujet, entre autres.

Rappel des faits : Mohammed Elayan est le père de Bahaa Elayan, qui, le 13 octobre 2015, a assassiné 3 civils israéliens dans le quartier Armon Hanatsiv à Jérusalem. Il est aussi et surtout l’avocat de Nadia Abou Djamal, l’épouse de Yssan Abou Djamal, l’auteur de l’ignoble attentat de la synagogue Har Nof à Jérusalem le 18 novembre 2014, où 5 fidèles ont été massacrés en pleine prière (les photos parlent d’elles-mêmes).

Pour ajouter à l’infamie : 3 autres parlementaires français étaient présents : Bertrand Bouyx et Christophe Blanchet, députés du Calvados et la Sénatrice PS Corinne Féret.

Par cette mascarade, notre pays s’est déshonoré.

On aurait pu espérer qu’après Toulouse, Charlie, HyperCasher, Bataclan, Nice et tant d’autres, après 250 morts et 13 lois sécuritaires en 5 ans, la classe politique dans son ensemble aurait enfin compris que c’est le même terrorisme qui tue à Jérusalem, Paris, Nice, Barcelone, Londres ou ailleurs.

Hélas, ce nouvel épisode honteux nous montre qu’il n’en est rien.

Comment vaincre le terrorisme qui tue en France quand on le cautionne indirectement en Israël, pays ami, pays partenaire et en première ligne contre le djihadisme depuis des décennies ?

Par Meyer Habib – JSSNews