Etats-Unis: Le Wisconsin et le Maryland promulguent des lois anti-BDS !

Publié le : 29 octobre 2017

Le gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, a signé un décret interdisant aux agences d’État de conclure des contrats avec des entreprises qui boycottent Israël.

Walker, un républicain qui s’est brièvement présenté à la nomination présidentielle de son parti l’année dernière, a signé le décret-loi vendredi soir.

“Israël est un ami ferme et fidèle des Etats-Unis”, lit-on dans la législation.

Le Wisconsin exporte chaque année plus de 80 millions de dollars vers Israël et importe plus de 200 millions de dollars par an d’Israël.

Les Fédérations juives du Wisconsin ont félicité le gouverneur pour avoir signé l’ordre.

“L’ordre protège l’économie du Wisconsin des efforts visant à restreindre le commerce avec Israël”, a déclaré Elana Kahn, directrice du Jewish Community Relations Council de la Fédération juive de Milwaukee. “Il réaffirme la relation économique, commerciale et culturelle du Wisconsin avec Israël.”

“Les initiatives BDS rompent les liens économiques entre Israël et ses voisins palestiniens, et sont donc contre-productifs pour le développement d’une solution pacifique à long terme”, a déclaré Hannah Rosenthal, présidente et PDG de la Fédération juive de Milwaukee. “Nous savons que le but ultime du boycott d’Israël n’est pas de promouvoir la paix et la justice, ni de rapprocher les Israéliens et les Palestiniens d’une solution, mais de semer la division, de mettre fin aux échanges et à la coopération.”

La signature du décret intervient quelques jours après que le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, ait signé un ordre similaire.