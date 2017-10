L’Espagne réclame d’Israël la non-reconnaissance de la solution à deux Etats !

Publié le : 29 octobre 2017

Mais pour l’Espagne uniquement, bien entendu…

Les problèmes des uns auraient donc des solutions différentes aux problèmes identiques des autres.

BREAKING: Spanish ambassador asked Israeli government to issue ASAP a statement against Catalonian independence & supporting Spanish unity — Barak Ravid (@BarakRavid) October 27, 2017

“L’ambassadeur d’Espagne a demandé au gouvernement israélien de publier, le plus rapidement possible, un communiqué contre l’Indépendance de la Catalogne et de soutenir l’unité espagnole” écrit sur Twitter le journaliste bien informé Barak Ravid.

Pour Israël, par contre, l’Espagne se targue de voter régulièrement des décrets en faveur du boycott de l’Etat Juif en raison des envies indépendantistes de certains palestiniens.

A cette heure-ci, Israël n’a pas encore répondu à la demande madrilène.

Par Amaury Vuibert – JSSNews