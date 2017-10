Pour braquer les Kurdes, Bagdad interdit le drapeau d’Israël en Irak et au Kurdistan

Publié le : 31 octobre 2017

Le gouvernement fédéral irakien a interdit le drapeau israélien après que l’emblématique bannière bleue et blanche représentant l’étoile de David ait été vue lors de plusieurs rassemblements d’indépendance kurdes au cours des dernières semaines.

Mardi, le parlement irakien a voté massivement pour interdire le drapeau israélien, qu’il a dénommé le drapeau de “l’entité sioniste”.

Après l’adoption de la loi, les manifestants brandissant le drapeau israélien en public pourraient faire l’objet de poursuites pénales.

Des manifestants kurdes ont brandi le drapeau israélien lors de manifestations à la suite du référendum sur l’indépendance du Kurdistan, le 25 septembre.

Alors que la motion de séparation du gouvernement central irakien a obtenu une solide majorité, avec plus de 92% d’indépendance, le gouvernement fédéral de Bagdad a refusé de reconnaître le vote et a envoyé des forces militaires occuper les quartiers kurdes.

Les dirigeants israéliens, dont le Premier ministre Binyamin Netanyahu, ont exprimé leur soutien aux aspirations kurdes à la création d’un Etat.

“Les Kurdes font preuve de maturité nationale et de maturité internationale”, a déclaré le Premier ministre israélien. “Nous avons une très grande sympathie pour leurs désirs et le monde doit s’occuper de leur sécurité et de leur avenir.”

Israël a été le seul pays à soutenir ouvertement l’indépendance kurde.

Par Ariel Melles – JSSNews