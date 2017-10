Les restes d’une égyptienne enceinte, d’il y a 3000 ans, découverts dans le désert israélien

Publié le : 1 novembre 2017

Un consortium d’archéologues et de chercheurs de l’université de Tel Aviv a découvert les restes d’une femme égyptienne enceinte dans la vallée de Timna au sud d’Israël, à proximité d’un ancien temple égyptien dans une zone autrefois connue sous le nom de “Mines du roi Salomon”.

Situé dans un climat aride avec des ressources naturelles rares pour soutenir la vie, peu de cadavres humains – et aucun restes féminins – ont été déterrés près des mines de cuivre, qui auraient été exploitées pendant 500 ans entre le 9ème et le 14ème siècles avant notre ère.

Notant que les restes humains ont été découverts pour la dernière fois dans la vallée de Timna en 1964, l’archéologue Erez Ben Yosef, qui dirige l’équipe de l’Université de Tel Aviv depuis 2012, a déclaré que cette découverte était extrêmement inhabituelle.

“Il est très rare de trouver des restes humains à Timna, et c’est la première fois que nous trouvons une femme”, a déclaré Ben-Yosef à Haaretz.

“Il n’y a pas de sources d’eau à Timna et c’est très inhospitalier, donc personne ne s’y est jamais installé de façon permanente”, a-t-il poursuivi. “La maison était proche des sources d’eau, et les gens ne venaient que pour de brèves expéditions pendant l’hiver pour extraire le cuivre.”

Des parties du squelette de la femme ont été découvertes au cours des derniers jours de la saison des fouilles de l’hiver dernier, ce qui a retardé l’extraction et l’analyse des restes par les anthropologues israéliens Hershkovitz et Hila May de la Faculté de médecine de Tel Aviv.

Les fouilles ont repris l’été dernier, quand il a été déterminé que la moitié supérieure du cadavre était manquante, alors que la partie inférieure – y compris les restes du fœtus, que l’on croyait être dans son premier trimestre – était intacte.

May a estimé que la femme était probablement dans la vingtaine quand elle est morte, bien que, en raison d’un manque de collagène dans les os nécessaires à la datation au radiocarbone, une détermination précise reste difficile.

Le seul indice qui a permis aux chercheurs de déduire des informations sur l’identité de la femme était deux perles de verre bien conservées trouvées dans sa tombe.

Selon Deborah Sweeney, égyptologue à l’université, les perles relient la femme à la déesse égyptienne Hathor, connue comme la protectrice des mineurs, pour qui le temple adjacent a été construit pour assurer la sécurité et la générosité des mineurs.

En outre, des restes d’instruments de musique et une sculpture d’une femme jouant d’un sistre – un ancien instrument de percussion – ont été trouvés. Cela a conduit Sweeney à théoriser que la femme enceinte voyageait probablement dans les mines de cuivre pour servir de chanteur ou de musicien pour Hathor – également connue comme la déesse de la musique, l’amour, la fertilité et les ressources naturelles.

“Malheureusement, elle a dû mourir là-bas pour une raison quelconque, et a été enterrée près du temple pour que Hathor la protège”, a déclaré Sweeney.

“C’est vraiment triste,” continua-t-elle. “Elle était probablement assez aventureuse pour aller si loin de chez elle, ce qui était rare pour les femmes en Egypte. Mais elle n’est jamais revenue.”

Par Amaury Vuibert – JSSNews