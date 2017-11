Augmentation de 67% des actes antisémites aux Etats-Unis !

Publié le : 2 novembre 2017

Le patron de la Ligue Anti-Diffamation a déclaré que son organisation avait été “étonnée et horrifiée” par une forte augmentation des incidents antisémites aux Etats-Unis au cours des dix derniers mois, alors que l’ADL publiait de nouvelles données par rapport à l’année précédente.

La vérification des incidents antisémites menée par ADL – qui couvre la période allant de janvier à septembre de cette année – a enregistré près de 1 300 agressions antisémites à travers le pays, y compris des agressions physiques, du vandalisme et des attaques contre des institutions juives.

Selon l’ADL, ce total «représente une augmentation de 67% par rapport à la même période en 2016 et dépasse déjà les 1 266 incidents signalés toute l’année dernière». L’organisation a souligné un nombre inquiétant d’incidents d’intimidation et de vandalisme antisémites dans les écoles et les campus universitaires à travers les États-Unis. ”

“Nous sommes étonnés et horrifiés par l’augmentation du harcèlement antisémite, des incidents et de la violence qui ciblent nos communautés”, a déclaré Jonathan A. Greenblatt, PDG d’ADL et directeur national.

Par Jack Philip – JSSNews