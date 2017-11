Israël: si les élections se tenaient aujourd’hui, Netanyahu serait en tête mais en position difficile !

Publié le : 2 novembre 2017

Un nouveau sondage mené par Channel 10 mercredi a indiqué qu’un groupe de partis de centre-gauche à la Knesset aurait suffisamment de sièges pour empêcher le Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahu de former une coalition, si les élections se tenaient aujourd’hui.

Les résultats ont montré que bien que le Likoud serait le parti le plus important avec 26 sièges – en baisse par rapport aux 30 actuels – Netanyahu aurait du mal à former une coalition.

Selon le sondage, Yesh Atid de Yair Lapid remporterait 22 sièges (contre 11 auparavant). L’Union Sioniste, avec le nouveau leader Avi Gabbay, gagnerait 19 mandats (contre 24 mais une augmentation par rapport aux précédents sondages), la liste commune (arabe) gagnerait 12 sièges (contre 13) et le Meretz de gauche gagnerait trois sièges le poussant à huit.

Au total, les partis actuels de l’opposition disposeraient de 61 sièges – assez pour empêcher Netanyahou de former un gouvernement. Cependant, Lapid et Gabbay ont tous deux déclaré qu’ils ne formeraient pas un gouvernement avec la Liste commune (arabe), de sorte que le sondage ne montre pas non plus clairement comment ils peuvent former un gouvernement strictement de centre-gauche.

Le sondage a également montré que le parti nationaliste religieux Foyer Juif gagnerait 11 sièges, en hausse par rapport à ses huit actuels; Kulanu obtiendrait sept sièges; Yisrael Beytenu et le Judaïsme Unis Torah conserveraient tous les deux cinq et six sièges, et le Shas ne ferait que quatre sièges.

Les élections générales se tiendront en novembre 2019.

Par Ariel Melles – JSSNews