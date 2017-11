Selon le public israélien, par priorité diplomatique d’Israël est la normalisation avec les pays arabes !

Publié le : 2 novembre 2017

Plus de la moitié des Israéliens (59%) pensent que la critique internationale contre l’Etat juif découle d’une hostilité fondamentale envers Israël, selon un sondage commandé par Mitvim: l’Institut israélien de politique étrangère fourni exclusivement au Jerusalem Post.

Le sondage, mené par Smith Research en prévision de la première conférence annuelle de Mitvim, indique que seulement un tiers des Israéliens (34%) pensent que la critique internationale est basée sur des désaccords au sujet des politiques israéliennes.

Environ la moitié des Israéliens (52%) pensent que l’accord nucléaire avec l’Iran n’a pas changé le niveau de menace que Téhéran fait peser sur Israël, alors que 28% pensent qu’il a augmenté la menace et seulement 10% pensent qu’elle l’a diminué.

En outre, plus d’Israéliens (52%) pensent que le président russe Vladimir Poutine a plus d’influence sur les événements au Moyen-Orient que le président américain Donald Trump, alors que seulement 15% pensent que Trump a plus d’influence et 21% pensent que leur influence est la même.

Les Israéliens évaluent la relation américano-israélienne à 6,88 sur 10 en moyenne, 41% d’entre eux la qualifiant de «bonne», ce qui lui donne une note de 8 et plus. Les pays les plus importants pour Israël après les États-Unis, par ordre décroissant, sont la Russie, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine, la France et l’Égypte. Le public est divisé de manière égale sur la question de savoir si une Union européenne agit mal (37%) ou bien (38%) avec Israël.

La grande majorité des Israéliens (70%) pense que la coopération régionale entre Israël et les autres pays du Moyen-Orient est possible, tandis que 23% pensent que ce n’est pas le cas. Selon eux, une telle coopération serait bénéfique pour Israël dans les domaines de la sécurité et de l’économie.

Près de la moitié (48%) pensent que la coopération régionale peut être réalisée sans progrès dans le processus de paix avec les Palestiniens, tandis que 39% pensent que des progrès sont nécessaires avec les Palestiniens. Cependant, la normalisation avec le monde arabe est la seule incitation que les Israéliens considèrent comme la plus propice à la paix avec les Palestiniens (29%), suivie à parts égales par les garanties de sécurité et les armes américaines (15%).

La plupart des Israéliens (59%) ont déclaré que les citoyens arabes d’Israël devraient jouer un plus grand rôle dans la promotion de la paix avec les Palestiniens, tandis que 26% étaient en désaccord.

Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le meilleur score, les Israéliens évaluent la gestion de la politique étrangère par le gouvernement à un niveau médiocre de 5,05. Seulement 19% l’ont évalué huit ou plus. Le public est encore moins satisfait du ministère des Affaires étrangères, lui donnant un score moyen de 4,81, avec seulement 13% lui donnant une «bonne» note.

Les Israéliens pensent que les priorités de leur pays devraient être l’amélioration des relations avec les Etats arabes (35%), le processus de paix avec les Palestiniens (31%), la lutte contre BDS (24%) et la menace iranienne ( 20%).

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu détient actuellement le portefeuille des affaires étrangères, mais seulement 6% des personnes interrogées le souhaitent dans ce rôle.

Le sondage a été réalisé en septembre auprès d’un échantillon représentatif de la population adulte israélienne – 600 hommes et femmes juifs et arabes – et a une marge d’erreur de +/- 4%.

Par JPost – JSSNews