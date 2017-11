Israël: des familles endeuillées entament une grève de la faim !

Publié le : 5 novembre 2017

Des familles endeuillées qui ont installé une tente de protestation devant la résidence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu vont entamer une grève de la faim dimanche.

La grève se poursuivra jusqu’à ce que Netanyahu “approuve le financement nécessaire pour ajouter de la sécurité et sur les routes de contournement de Judée-Samarie.”

Hadas Mizrahi, est la veuve du policier assassiné Baruch Mizrahi, qui a été tué lorsqu’un terroriste a tiré sur la voiture familiale à la veille de la Pâque juive. L’assassin purgeait une peine dans une prison israélienne mais a été libéré en 2011 dans le cadre de l’accord Shalit.

Ruthie Hasno est la femme d’Avraham dont le mari a été assassiné lorsqu’un chauffeur arabe l’a sorti de sa voiture avant de le tuer.

Yitzhak Abutbul a perdu sa femme Hadas quand elle a été abattue par des terroristes de l’Autorité palestinienne dans le nord de la Samarie un vendredi après-midi de novembre 2001, alors qu’elle rentrait chez elle à Shaked.

Mizrahi, Abutbul et Hasno sont assis dans une tente de protestation depuis deux semaines, en compagnie du chef du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, du chef du Conseil régional de Beit Aryeh, Avi Naim, et du chef du Conseil de Kiryat Arba, Malachi Levinger.

Netanyahou a promis de transférer 800 millions de shekels pour assurer la sécurité des habitants de Judée et de Samarie. Cependant, on ne sait pas d’où proviendra l’argent, et rien n’a été fait pour faire avancer la décision.

“Monsieur le Premier ministre – n’ignorez pas notre douleur”, ont écrit les membres de la famille endeuillés. “Après presque deux semaines où nous protestons en face de votre maison – non seulement pour nous, mais pour l’ensemble d’Israël – vous n’avez même pas pris la peine de venir et d’entendre nos plaintes concernant la sécurité des citoyens israéliens et la prévention des attaques terroristes. ”

Par Amaury Vuibert – JSSNews