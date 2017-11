Jean-François Copé en conférence à Netanya, le 12 novembre: “Brexit, Trump, Macron, et ensuite ?”

Publié le : 5 novembre 2017

Jean–Francois Copé, ancien ministre et personnalité politique aimée des franco-israéliens, est de retour dans l’Etat Juif pour lancer un cycle d’étude “pouvoir et contre-pouvoir” au Collège Académique de Netanya.

Son intervention, en français, a pour titre: “Brexit, Trump, Macron : what’s next? Autopsie des lendemains de fête.”

Jean-François Copé a une faculté étonnante d’analyse politique et portera son regard sur les changements politiques en France et aux Etats-Unis, sur le Brexit, mais également sur la montée du fascisme, sur la menace terroriste et sur d’autres sujets d’actualité.

Sans langue de bois et certainement aussi avec humour, il va faire un tour d’horizon pointu et authentique et débattre avec les franco-israéliens de grandes questions qui les préoccupent.

Tout au long de son parcours de Porte-parole du gouvernement français et de Ministre, Jean- François Copé a toujours soutenu l’action des Amis français du Campus francophone de Netanya.

Le: Dimanche 12 novembre à 19h30

Abonnements & Réservations : 098607898 – 098607417- francophonie010@netanya.ac.il

1, rue de l’Université – Netanya–N. A. C